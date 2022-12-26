Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir haftada 27 aranan şahıs yakalanırken, 15 hırsızlık şüphelisi de adliyeye sevk edildi.
- 26.12.2022 13:52
- Güncelleme: 26.12.2022 13:52
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Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyet raporu açıklandı. Çalışmalar kapsamında; 15 bin 599 kişi ve 58 bin 156 araç sorgulandı. Operasyonlarda 27 aranan şahıs yakalandı, 9 faili meçhul olay aydınlatıldı, 6 kişi yakalandı, 4 firari şahıs alındı, 3 kayıp şahıs bulundu ve 3 vakaya işlem yapıldı.
Ayrıca 15 hırsızlık şüphelisi de adli makamlara sevk edilirken, 8 hacizli yakalamalı ve 5 çalıntı oto bulundu. 9 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı. 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 71,7 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.