Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

 Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir haftada 27 aranan şahıs yakalanırken, 15 hırsızlık şüphelisi de adliyeye sevk edildi.

PAYLAŞ
  • 26.12.2022 13:52
  • Güncelleme: 26.12.2022 13:52
  • 58
Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyet raporu açıklandı. Çalışmalar kapsamında; 15 bin 599 kişi ve 58 bin 156 araç sorgulandı. Operasyonlarda 27 aranan şahıs yakalandı, 9 faili meçhul olay aydınlatıldı, 6 kişi yakalandı, 4 firari şahıs alındı, 3 kayıp şahıs bulundu ve 3 vakaya işlem yapıldı. 

Ayrıca 15 hırsızlık şüphelisi de adli makamlara sevk edilirken, 8 hacizli yakalamalı ve 5 çalıntı oto bulundu. 9 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı. 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 71,7 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

İldem'den KUMSmall'a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İldem’den KUMSmall’a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İncesu'da yüz güldüren davranış

İncesu’da yüz güldüren davranış

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

DAHA FAZLA
N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması'na üye olanlara 4 biniş hediye

N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’na üye olanlara 4 biniş hediye

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Müsiad Asgari ücretten memnun

Müsiad Asgari ücretten memnun

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak