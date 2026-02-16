Polis ekipleri 1 haftada 399 aranan şahsı yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca gerçekleştirilen faaliyet raporu açıklandı. Bu kapsamda terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı. 3 fuhuş olayında 12 şahsa idari işlem uygulandı.

Toplam 193 yıl 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 399 şahıs yakalandı, 80 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 12 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 742 adet fişek, 580 adet av tüfeği fişeği, 4 adet tabanca şarjörü ve 1 adet balistik yelek ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ise 2 kilogram 460,75 gram narkotik madde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 9 operasyon kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan 2 bin 855 paket kaçak sigara, 16 şişe sahte alkol ve 389 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 10 olay kapsamında 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

37 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 21 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 1 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca hırsızlık malı olan 1 milyon 885 bin lira değerindeki çalıntı 1 oto, 1 motosikleti 1 forklift ve diğer hırsızlık malzemeleri ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.