Polis ekipleri 1 haftada 48 hırsızlık olayını aydınlattı

 Kayseri'de polis ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda 48 hırsızlık olayı aydınlatılarak 108 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 10 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 

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  • 03.02.2023 17:37
  • Güncelleme: 03.02.2023 17:37
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Polis ekipleri 1 haftada 48 hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyon verileri açıklandı. Çalışmalarda 50 bin 664 kişi ve 106 bin 163 oto sorgusu yapıldı. 42'si hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 145 aranan kişi yakalandı. Ayrıca 5'i suçüstü olmak üzere toplam 48 hırsızlık olayı da aydınlatılarak, konu ile ilgili 66 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

Operasyonda 10 çalıntı oto ve 1 motosiklet ile yaklaşık 3 milyon 966 bin lira değerinde çalıntı malzeme, 10 şahıstan 8 tabanca, 2 av tüfeği, 36 fişek, 21 şahıstan 34,62 gram narkotik (uyuşturucu) madde ele geçirildi. Belirtilen konulardan toplam 242 kişi yakalandı.

1ha

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