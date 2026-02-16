  • Haberler
Polis ekipleri 1 milyon 885 bin TL ve çalıntı forklift ele geçirdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı forklift ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon 885 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. 3 fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şahsa idari işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 8 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca, 140 adet fişek ele geçirildi. 37 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 27 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 1 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı forklift ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon 885 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. 3 fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şahsa idari işlem uygulandı.

Öte yandan toplam 172 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 113 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 205 şahıs, yoklama kaçağı olan 46 şahıs ile birlikte toplam 364 şahıs yakalandı, 76 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi

