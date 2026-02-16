Polis ekipleri 1 milyon 885 bin TL ve çalıntı forklift ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 8 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca, 140 adet fişek ele geçirildi. 37 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 27 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 1 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı forklift ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon 885 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. 3 fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şahsa idari işlem uygulandı.

Öte yandan toplam 172 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 113 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 205 şahıs, yoklama kaçağı olan 46 şahıs ile birlikte toplam 364 şahıs yakalandı, 76 şahıs adli makamlarca tutuklandı.