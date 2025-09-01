Polis ekipleri, 126,49 gram narkotik madde ele geçirdi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda 126,49 gram narkotik madde, 303 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlar sonucunda; 126,49 gram narkotik madde, 303 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap,
3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 24 operasyon kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken 8 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.