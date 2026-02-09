Polis ekipleri 20 bin 320 adet makaron ele geçirdi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 5,5 kilogram kaçak tütün, 87 şişe sahte alkol, 3 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, bin 250 paket kaçak sigara, 20 bin 320 adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslar kapsamında ise 21 şahıs yakalandı.
