Polis ekipleri 26 adet fişek ele geçirdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Silah Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde İ.Ş.(40), M.Ç.(30), İ.Ç.(58), E.T.(20) ve H.Ş.(63) isimli şahıslar tespit edilen adreslerde yakalandı ve gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet otomatik silah, 7 adet ruhsatsız tüfek,  5 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri’de Silah Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde; İ.Ş.(40),  M.Ç.(30), İ.Ç.(58),  E.T.(20) ve  H.Ş.(63) isimli şahıslar tespit edilen adreslerde yakalandı ve gerekli adli işlemler başlatıldı. 
Yapılan aramalarda; 1 adet otomatik silah, 7 adet ruhsatsız tüfek,  5 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi.

Haber Merkezi

