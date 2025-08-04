Polis ekipleri 260 adet tabanca fişeği ele geçirdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 23 bin 400 adet makaron, bin 192 adet emtia, 8 kilogram kaçak tütün, bin 317 paket kaçak sigara, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 260 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri 260 adet tabanca fişeği ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 23 bin 400 adet makaron, bin 192 adet emtia, 8 kilogram kaçak tütün, bin 317 paket kaçak sigara, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 260 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

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