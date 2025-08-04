Polis ekipleri 260 adet tabanca fişeği ele geçirdi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 23 bin 400 adet makaron, bin 192 adet emtia, 8 kilogram kaçak tütün, bin 317 paket kaçak sigara, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 260 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 23 bin 400 adet makaron, bin 192 adet emtia, 8 kilogram kaçak tütün, bin 317 paket kaçak sigara, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 260 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.