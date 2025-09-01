Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya karşı mücadelesi devam ediyor. Ekipler tarafından son bir ayda yapılan operasyonlar sonucunda; 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde, 1638 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 91 operasyon kapsamında 142 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken 48 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.