Polis ekipleri 532 bin 500 adet makaron ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı. Toplam 200 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 339 şahıs yakalandı, 80 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 439 paket kaçak sigara, 270 kg tütün, 2 adet elektronik sigara 2 adet elektronik sigara doldurma makinesi, 24 bin adet boş sigara paketi ve 532 bin 500 adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 5 şahıs hakkında gerekli yasal İşlemler yapıldı.

Öte yandan 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 22 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3 şahıs Adli Makamlarca tutuklandı. 2 adet çalıntı otomobil sahiplerine teslim edildi. 1 kumar olayında 1 şahsa adli işlem, 4 şahsa idari işlem uygulandı. 1 Fuhuş olayında 2 şahsa idari işlem uygulandı. 6 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi. 270,8 gram narkotik madde, Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilmiştir. 21 operasyon kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış, 8 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.