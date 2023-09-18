Polis ekipleri aranan şahsı kovalamaca sonucu yakaladı

Kayseri'de polis ekipleri  2 kişiyi kovalamaca sonucu yakalayarak, üzerlerinden 44 adet uyuşturucu hap ve toz halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. 

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  • 18.09.2023 23:41
  • Güncelleme: 18.09.2023 23:41
Polis ekipleri aranan şahsı kovalamaca sonucu yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.  Yakalanan kişilerin üzerlerinden 44 adet uyuşturucu hap ve toz halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Şahıslardan birinin uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

1ha

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