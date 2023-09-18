Polis ekipleri aranan şahsı kovalamaca sonucu yakaladı
Kayseri'de polis ekipleri 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakalayarak, üzerlerinden 44 adet uyuşturucu hap ve toz halinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
- 18.09.2023 23:41
- Güncelleme: 18.09.2023 23:41
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerlerinden 44 adet uyuşturucu hap ve toz halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şahıslardan birinin uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.
1ha
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