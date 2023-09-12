Polis ekipleri bir günde 986 kişi sorguladı
Kayseri'de bugün polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 986 kişi 208 araç sorgulandı.
- 12.09.2023 19:35
- Güncelleme: 12.09.2023 19:35
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 12 Eylül'de kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen uygulamada polis ekiplerince 986 kişi ve 208 araç sorgusu yapıldı. Ayrıca gerçekleşen operasyonda 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park ve 9 metruk bina kontrol edildi.
1ha
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