Polis ekipleri bir günde 986 kişi sorguladı

Kayseri Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 12 Eylül'de kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen uygulamada polis ekiplerince 986 kişi ve 208 araç sorgusu yapıldı. Ayrıca gerçekleşen operasyonda 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park ve 9 metruk bina kontrol edildi.