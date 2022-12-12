Polis ekipleri bir haftada 45 bin kişiyi sorguladı, 79 aranan şahsı yakaladı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 5-11 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 45 bin 49 kişi sorgulanırken, 79 aranan şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 12.12.2022 17:41
  • Güncelleme: 12.12.2022 19:10
Polis ekipleri bir haftada 45 bin kişiyi sorguladı, 79 aranan şahsı yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 5-11 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 45 bin 49 kişi sorgulanırken, 79 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 5-11 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda; 45 bin 49 kişi ve 85 bin 20 araç sorgulandı. 15’i suçüstü hırsızlık şüphelisi ile 79 aranan şahıs yakalandı. 22 çalıntı, hacizli ve yakalamalı otomobil ve motosiklet ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce, 84.9 gram uyuşturucu madde, 365 adet uyuşturucu hap ve 40 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2 adet av tüfeği ve 57 adet fişek bulundu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muharrem İnce Kayseri'de esnafı ziyaret etti

Muharrem İnce Kayseri'de esnafı ziyaret etti

Geçen hafta rekor tazeleyen altın, haftaya sakin başladı

Geçen hafta rekor tazeleyen altın, haftaya sakin başladı

Talas'ta şüpheli çanta paniği

Talas’ta şüpheli çanta paniği

Yalçın'dan 'asgari ücret' yorumu: 'Hem işçilerimiz hem de sanayicilerimiz mağdur edilmemeli'

Yalçın'dan 'asgari ücret' yorumu: 'Hem işçilerimiz hem de sanayicilerimiz mağdur edilmemeli'

Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yeni stadyum

Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yeni stadyum

Kocasinan'da bir günde 22 çift, mutlu ve huzurlu yuvaların temelini attı

Kocasinan'da bir günde 22 çift, mutlu ve huzurlu yuvaların temelini attı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kenevir yetiştirmekten yargılanan şahıs: babam ekmiştir

Kenevir yetiştirmekten yargılanan şahıs: babam ekmiştir

Özgür Özer: ' Venezuela'dan ne alacaksınız?'

Özgür Özer: “ Venezuela'dan ne alacaksınız?”

DAHA FAZLA
Kayserispor'da Onur Bulut heyecanı

Kayserispor’da Onur Bulut heyecanı

İYİ Partili Yücel, 'İmar, plan tadilatları revizyon adı altında yapılıyor'

İYİ Partili Yücel, “İmar, plan tadilatları revizyon adı altında yapılıyor”

Polis ekipleri bir haftada 45 bin kişiyi sorguladı, 79 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri bir haftada 45 bin kişiyi sorguladı, 79 aranan şahsı yakaladı

Muharrem İnce: 'Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz'

Muharrem İnce: 'Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz'

Kayseri Büyükşehir, Venezuela'nın en büyük ikinci kenti ile 'kardeş şehir' oluyor

Kayseri Büyükşehir, Venezuela'nın en büyük ikinci kenti ile 'kardeş şehir' oluyor