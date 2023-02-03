Polis ekipleri bir haftada 50 bin kişiyi sorguladı, 145 aranan şahsı yakaladı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 50 bin kişi sorgulanırken, 145 aranan şahıs yakalandı.

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  • 03.02.2023 14:56
  • Güncelleme: 03.02.2023 15:56
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Polis ekipleri bir haftada 50 bin kişiyi sorguladı, 145 aranan şahsı yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 50 bin kişi sorgulanırken, 145 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde huzurun korunması adına 27 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 50 bin 664 kişinin ve 106 bin 163 aracın sorgulaması yapılırken, 42’si ‘hırsızlık’ suçundan olmak üzere toplamda 145 aranan şahıs yakalandı. 5’i suçüstü olmak üzere toplam 48 hırsızlık olayı aydınlatılarak, olaya karışan 66 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Çalışmalarda; 10 çalıntı otomobil ve 1 motosiklet ile yaklaşık 3 milyon 966 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler, 10 şahıstan 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 36 adet fişek ile 21 şahıstan toplamda 34.62 gram ele geçirdi. Belirtilen konulardan toplam 242 şahıs yakalandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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