Polis ekipleri mahsur kalan 5 vatandaşı kurtardı
Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, karda mahsur kalan vatandaşlar ve yolda kalan araçların bulunduğu bölgelere intikal edilerek yolda mahsur kalan 5 vatandaşa ulaşıldı. Kara saplanan araçlar görevli ekipler tarafından çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı ve vatandaşlar donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Vatandaşların ihtiyaçları Hacılar Şehit Abdullah Kılıç Polis Merkezi Amirliğince giderildikten sonra gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.