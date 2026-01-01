Polis ekipleri mahsur kalan 5 vatandaşı kurtardı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde polis ekiplerince yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar ile ilgili olarak yapılan çalışmada 5 kişiye ulaşıldı. Kara saplanan araçlar ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı, vatandaşlar donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, karda mahsur kalan vatandaşlar ve yolda kalan araçların bulunduğu bölgelere intikal edilerek yolda mahsur kalan 5 vatandaşa ulaşıldı. Kara saplanan araçlar görevli ekipler tarafından çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı ve vatandaşlar donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı. 
Vatandaşların ihtiyaçları Hacılar Şehit Abdullah Kılıç Polis Merkezi Amirliğince giderildikten sonra gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.

