Polis ekipleri ruhsatsız silah satışı yapan 3 şahsı yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 3 şahıs, belirlenen ikamet adresleri ve iş yerlerine düzenlenen baskın ve arama sonucunda yakalandı.

Yapılan aramalarda şahıslara ait, 3 tabancı, bir otomatik silah, 2 tüfek, 58 tabanca mermisi ve 170 kartuş ile geçirildi. Şahıslara ‘ruhsatsız silah satışı yapmak’ suçundan adli işlem yapıldı.