Polis ekipleri ruhsatsız silah satışı yapan 3 şahsı yakaladı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 3 şahıs suç unsurlarıyla birlikte yakalandı.
- 18.10.2023 16:25
- Güncelleme: 18.10.2023 16:25
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 3 şahıs, belirlenen ikamet adresleri ve iş yerlerine düzenlenen baskın ve arama sonucunda yakalandı.
Yapılan aramalarda şahıslara ait, 3 tabancı, bir otomatik silah, 2 tüfek, 58 tabanca mermisi ve 170 kartuş ile geçirildi. Şahıslara ‘ruhsatsız silah satışı yapmak’ suçundan adli işlem yapıldı.
1ha
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