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Polis ekipleri tarafından 111 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haklarında toplam 111 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Polis ekipleri tarafından 111 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, tespit edilen adreslere 179 ekip ve 537 personelin  katılımıyla düzenlenen Şehit Murat Akpınar-8 eş zamanlı operasyonları neticesinde; haklarında “Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Silahla Yağma, Dolandırıcılık, Hırsızlık, Basit Yaralama, Mala Zarar Verme, Güveni Kötüye Kullanma, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altındayken Araç Kullanma ve Hakaret” suçlarından toplamda 111 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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