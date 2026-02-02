Polis ekiplerince 1 ayda bin 852 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 ay boyunca gerçekleştirilen faaliyet raporu açıklandı. Bu kapsamda 3 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 şahsa adli işlem, 14 şahsa idari işlem yapıldı. 13 fuhuş olayında 30 şahsa idari işlem uygulandı. Fuhşa teşvik aracılık ve zorlanma konusu ile alakalı yapılan operasyonlarda 8 şahıs yakalandı, 6 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca ve 615 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan 1 kilogram 540,44 gram narkotik madde, Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

92 operasyon kapsamında 165 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 32 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Toplam bin 355 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 852 şahıs yakalandı, 466 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 66 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 77 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 9 şahıs Adli Makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı olan 786 bin lira değerindeki çalıntı 3 oto, Tıbbi cihaz, 3 adet oto müzik çalar ve şarjlı elektronik malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Bin 200 paket kaçak sigara, 607 bin 140 adet makaron, 270 kilogram tütün, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet sigara kesim makinesi, 24.000 adet boş sigara ambalajı, 50 şişe sahte alkol, 359 adet sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ve 143 adet sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 31 olay kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.