Polis ekiplerinden 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması

 Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlemiş olduğu 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulamasında 433 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı ve 57 mekân kontrolü yapıldı.

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  • 11.12.2023 22:30
  • Güncelleme: 11.12.2023 22:30
Polis ekiplerinden 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nın il genelinde 149 personel ve 51 ekiple birlikte 32 noktada düzenlediği ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur’ uygulamasında; 
433’ü yabancı uyruklu olmak üzere 803 şahıs sorgulanırken 18 şahıs kimliksizlikten olmak üzere 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. Ayrıca 19 metruk bina, 37 umuma açık yer, bir terminal ve 93 araç kontrolü yapıldı ve bu araçlardan 4’üne 5 bin 345 lira para cezası uygulandı.

1ha

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