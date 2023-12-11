Polis ekiplerinden ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur’ uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nın il genelinde 149 personel ve 51 ekiple birlikte 32 noktada düzenlediği ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur’ uygulamasında;

433’ü yabancı uyruklu olmak üzere 803 şahıs sorgulanırken 18 şahıs kimliksizlikten olmak üzere 24 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. Ayrıca 19 metruk bina, 37 umuma açık yer, bir terminal ve 93 araç kontrolü yapıldı ve bu araçlardan 4’üne 5 bin 345 lira para cezası uygulandı.