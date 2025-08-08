Polis ekiplerinden eş zamanlı operasyon 12 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 33 ekip ve 140 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 33 ekip ve 140 personelin katılımıyla il genelinde haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlar sonucunda; haklarında 'Hırsızlık, yağma, kasten yaralama, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi çeşitli suçlardan aranan, toplam 43 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.