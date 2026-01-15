Polis ekiplerinden makas atma ve kırmızı Işık ihlallerine ceza
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 30 araç/sürücüye modifiyeli araç, 1 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 135 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 19 araç/sürücüye makas atma, 251 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde:
30 araç/sürücüye modifiyeli araç, 1 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 135 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 19 araç/sürücüye makas atma, 251 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 53 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 45 araç/sürücüye ışık donanımı, 7 araç/sürücüye drift yapmak, 101 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 437 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.