  • Haberler
  • Gündem
  • Polis ekiplerinden makas atma ve kırmızı Işık ihlallerine ceza

Polis ekiplerinden makas atma ve kırmızı Işık ihlallerine ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 30 araç/sürücüye modifiyeli araç, 1 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 135 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 19 araç/sürücüye makas atma, 251 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerinden makas atma ve kırmızı Işık ihlallerine ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde:

30 araç/sürücüye modifiyeli araç, 1 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 135 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 19 araç/sürücüye makas atma, 251 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 53 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 45 araç/sürücüye ışık donanımı, 7 araç/sürücüye drift yapmak, 101 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 437 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Yeşilhisar Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Yeşilhisar Belediyesi’nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Drift atan sürücülere ceza
Drift atan sürücülere ceza
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!