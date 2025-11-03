  • Haberler
  • Gündem
  • Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde Narkotik operasyonunda 19 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda;
349,51 gram narkotik madde, bin adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 21 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Toplamda 27 operasyon kapsamında 40 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 19 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Yeşilhisar'a 158 konut inşa edilecek
Yeşilhisar’a 158 konut inşa edilecek
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!