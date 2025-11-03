Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde Narkotik operasyonunda 19 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda;
349,51 gram narkotik madde, bin adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 21 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Toplamda 27 operasyon kapsamında 40 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 19 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.