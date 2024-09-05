Polis ekiplerinden okul servisi şoförlerine eğitim
Kayseri'de polis ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin okula güvenli bir şekilde gitmelerini sağlamak maksadıyla okul servis aracı şoförlerine yönelik eğitim düzenlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin okula güvenli bir şekilde gitmelerini sağlamak maksadıyla okul servis aracı şoförlerine yönelik eğitim düzenlendi.
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