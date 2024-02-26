Polis ekiplerinden otobüslerde 'Narko Alan' uygulaması

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahıs sorgulandı.

Polis ekiplerinden otobüslerde 'Narko Alan' uygulaması
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan ‘Narko Alan’ uygulamasında 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde ‘Narko Alan’ uygulaması yapıldı. Ekiplerce yapılan uygulamada 7 otobüs kontrol edilirken, 42 şahsın da sorgusu yapıldı.

Terminal içerisinde dedektör köpekle kontrol yapılarak, vatandaşlara ‘Narko Nokta’ faaliyeti kapsamında da bilgilendirme yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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