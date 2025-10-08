  • Haberler
  Polis ekiplerinden terör operasyonu: Bylock kullanıcısı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı E.A. (47) ve A.G. (30) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı E.A. (47) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.G. (30) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

