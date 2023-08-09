Polis ekiplerinden tütün dolu depoya baskın
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı baskın sonucunda bir depodan yüklü miktarda kaçak tütün ve sigara kitleri ele geçirildi.
- 09.08.2023 20:22
- Güncelleme: 09.08.2023 20:22
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği, yapılan çalışmalar sonucunda kaçak tütün eşyalarının saklandığı şüphesiyle belirlenen adresteki depoya baskın düzenledi.
Operasyon sonucunda 4 parça halinde; bir milyon dal boş makaron, 300 bin adet boş sigara paketi, 10 kilogram tütün ve 118 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheliler için inceleme başlattı.
1ha
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