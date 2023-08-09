Polis ekiplerinden tütün dolu depoya baskın

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı baskın sonucunda bir depodan yüklü miktarda kaçak tütün ve sigara kitleri ele geçirildi.

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  • 09.08.2023 20:22
  • Güncelleme: 09.08.2023 20:22
Polis ekiplerinden tütün dolu depoya baskın

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği, yapılan çalışmalar sonucunda kaçak tütün eşyalarının saklandığı şüphesiyle belirlenen adresteki depoya baskın düzenledi.

Operasyon sonucunda 4 parça halinde; bir milyon dal boş makaron, 300 bin adet boş sigara paketi, 10 kilogram tütün ve 118 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheliler için inceleme başlattı.

1ha

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