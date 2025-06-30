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Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde Toplamda 37 operasyon kapsamında 61 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 13 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 320 gram narkotik madde, 11 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Toplamda 37 operasyon kapsamında 61 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 13 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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