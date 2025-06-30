Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde Toplamda 37 operasyon kapsamında 61 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 13 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 320 gram narkotik madde, 11 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Toplamda 37 operasyon kapsamında 61 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 13 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.