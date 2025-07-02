Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 66 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet fişek, 10 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 121 operasyon kapsamında 198 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 66 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 2 kilogram 670 gram narkotik madde, 193 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet fişek, 10 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 121 operasyon kapsamında 198 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 66 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.