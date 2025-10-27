  • Haberler
  • Gündem
  • Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 145 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 20 operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 9 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 332,69 gram narkotik madde, 145 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.  Toplamda 20 operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 9 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak
Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak
Milletvekili Baki Ersoy'dan Öğretmenevi Sorusu
Milletvekili Baki Ersoy'dan Öğretmenevi Sorusu
Talas Belediyesi'nden Sanatla Toplumsal Duyarlılığa Örnek Proje
Talas Belediyesi’nden Sanatla Toplumsal Duyarlılığa Örnek Proje
Kocasinan, Kayseri Gastronomi Günleri'nde Coğrafi İşaretli Lezzetlerle Tanıtıldı
Kocasinan, Kayseri Gastronomi Günleri'nde Coğrafi İşaretli Lezzetlerle Tanıtıldı
'Kırsal Mimari Miras', Kayseri'de tartışıldı
'Kırsal Mimari Miras', Kayseri'de tartışıldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!