Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 145 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 20 operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 9 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 332,69 gram narkotik madde, 145 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 20 operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 9 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.