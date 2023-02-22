Polis ekiplerine saldıran şüpheliler gözaltında
Kayseri'de yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada şüpheliler polis ekiplerine saldırdı. Çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.
- 22.02.2023 08:19
- Güncelleme: 22.02.2023 08:19
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Kavga, Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup yabancı uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine geldi. Yabancı uyruklu şahıslar polis ekiplerine saldırdı. Çevik Kuvvet ekiplerinin de müdahale ettiği olayda 3 kişi gözaltına alındı.
1ha
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