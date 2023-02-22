Polis ekiplerine saldıran şüpheliler gözaltında

Kavga, Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup yabancı uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine geldi. Yabancı uyruklu şahıslar polis ekiplerine saldırdı. Çevik Kuvvet ekiplerinin de müdahale ettiği olayda 3 kişi gözaltına alındı.