Polis ekiplerini görüp kaçtı, uyuşturucuyu yere attı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1.28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 05.12.2022 20:05
  • Güncelleme: 06.12.2022 10:04
Polis ekiplerini görüp kaçtı, uyuşturucuyu yere attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1.28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu Mahallesi Yenigün Caddesi üzerinde S.Ç.’nin kendilerini görüp, kaçması üzerine şüphelenerek, şahsın peşine düştü. Yaklaşık 100 metre kovalamaca sonucu yakalanan şahsın şeffaf bir poşet attığını gören ekipler, inceledikleri poşette 1.28 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Öte yandan, S.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, uyuşturucu madde Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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