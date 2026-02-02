Polis, kötülük odaklarına göz açtırmıyor: 8 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521, 5729, Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 17 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 32 adet ruhsatsız tüfek, 590 adet fişek, 11 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 66 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 75 şüpheli yakalandı, 9 şahıs tutuklandı. Suça konu 786 bin lira değerinde; 3 adet oto, 3 adet çalıntı oto müzik çalar, tıbbi cihaz, muhtelif motor parçaları, 1 adet süs köpeği, çeşitli gıda malzemeleri, 1 adet kapı, mont ve şarjlı matkap şüpheli şahıslardan alınarak müştekilerine teslim edildi.

Kumar olayı tespit edilen; 3 kumar olayında 3 şahsa adli işlem, 14 şahsa idari işlem uygulandı, kumar masasında ele geçirilen bin 250 lira para adli emanete teslim edildi.

Fuhuş olayı tespit edilen; “Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama” konusu ile alakalı yapılan operasyonda 8 şahıs alındı 6 şahıs çıkarıldığı Adli makamlarca tutuklandı. 13 olayda 30 şahsa idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise; 236,96 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 75,95 gram metamfetamin, 33,06 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 17,68 gram esrar, 217 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Aranan şahıslar; bin 355 yıl 6 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 587 şahıs yakalandı, 427 şahıs tutuklandı, para cezasından dolayı yakalanan ancak ödemesini yapan 160 şahıs serbest kaldı. İfadeye yönelik aranması bulunan 907 şahıs yakalandı, 9 şahıs tutuklandı. Yoklama Kaçağı / Bakaya olan 173 şahsa tebligat düzenlendi.