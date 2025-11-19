Polis Memuru Ateş: 'Kaçakçılık suçlarında, etkili sonuç için vatandaş ayrıntılı bilgi vermeli'

Polis Memuru Zafer Ateş kaçakçılık suçlarında vatandaş ihbarının önemli olduğu hakkında bilgiler vererek: “Vatandaş; söylediği zaman, bildirdiği zaman, biz daha hızlı ve daha kesin sonuç alabiliyoruz. Karşı tarafın 'ben söyledim, bitti' olarak düşünmemesi lazım bunu. Çok ayrıntılı vermesi lazım ki, gördüğünü, bildiğini ayrıntılı olarak yazacak” dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Komiser Adem Alpahan ve Polis Memuru Zafer Ateş Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı. Polis Memuru Zafer Ateş, vatandaşların ihbar sürecinin önemine değinerek: “Son zamanlarda, çağın değişmesiyle, biz en çok ihbarı, yüzde 80'ini şu an sosyal medya üzerinden alıyoruz. Yani nasıl? Elektronik ortamdan yaptığı ihbarı alıyoruz. Burada da dikkat etmesi gereken, bu ihbarda bulunanların dikkat etmesi gereken ilk olarak üstü kapalı olmadan ayrıntıyı vermesi. Örnek veriyorum, Alpaslan Mahallesi'nde kaçak kazı yapılıyor. Alpaslan Mahallesi çok geniş bir yer. Ya da Talas'ta kaçak kazı yapılıyor. Bunu net, yazdığı veya söylediği zaman, bildirdiği zaman, biz daha hızlı ve daha kesin sonuç alabiliyoruz. Karşı tarafın 'ben söyledim, bitti' olarak düşünmemesi lazım bunu. Yani bunu çok ayrıntılı vermesi lazım” ifadelerini kullandı.