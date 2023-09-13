Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

Kayseri’de Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, takip ettiği uyuşturucu tacirini yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği’nde görevli polis, Milli Piyango satıcısı olarak kılık değiştirdi. Halkın yoğun olduğu Mimarsinan Parkı içerisinde uygulama yapan polis, durumundan şüphelendiği bir kişiyi ekip arkadaşlarına anons etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon anı polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.