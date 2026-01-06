Polis özel ekip kurdu: Cinsel istismar suçundan aranan firari Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince '12 Yaşını Tamamlamamış Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.S. (39) özel ekip tarafından yürütülen 6 aylık çalışma sonucu saklandığı adreste yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 yıldır firari olan bir şahsın Kayseri’de bulunduğuna yönelik elde edilen bilgiler dahilinde; "12 Yaşını Tamamlamamış Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.S.’nin (39) yakalanması için özel ekip kuruldu ve firari şahıs 6 aylık çalışma sonucu saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.