Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Türk polis teşkilatının kuruluşunun 178’inci yıldönümü nedeniyle Asri Mezarlık içinde bulunan Polis Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak hazır bulundu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören Kur’an tilavetiyle devam etti. Ardından protokol üyeleri ve şehit aileleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Sümer Camii’nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.