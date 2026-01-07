Polise çarparak kaçan alkollü sürücü tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hulusi Akar Bulvarı/Sami İpek Caddesi kavşağı üzerinde Talas Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından denetim gerçekleştirildi. Durumundan şüphelenilen bir araç durdurulup sürücü gerekli kontrollerinin yapılması için araçtan indiği esnada şüpheli şahsın kullanmış olduğu farklı bir araç görevli polis memuru Serkan Tokuş’a ve durdurulan araçtan inen vatandaşa çarparak olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu olayı gerçekleştiren S.T.(37) isimli şahıs olay yerinin yakınında ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce de "alkollü şekilde araç kullanmaktan" ehliyetine 2028 yılına kadar el konulan şahsın, alkolmetre cihazı ile yapılan kontrolde 2,83 promil alkollü olduğu ölçülürken, şahsın 3.kez de alkollü olarak araç kullandığının tespit edilmesi üzerine bu süre 2033 yılına kadar uzatıldı.

Şüpheli şahıs “Kasten Öldürmeye Teşebbüs’’ suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca şahsa Karayolları Trafik Kanunu'nun; “Dur İhtarına Uymamak”, “Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak”, “Kaza mahallinden yetkililere bilgi vermeden ayrılmak”, “Alkollü Araç Kullanmak”, “Kavşaklarda hızını azaltmamak”, maddelerinden toplam 56.501 TL trafik para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.

Öte yandan olayda yaralanan polis memuru ve Serkan Tokuş ve vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu sonrasında taburcu olduğu öğrenildi.