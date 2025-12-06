Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

Talas/Hulusi Akar Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde yapılan Asayiş Uygulaması esnasında durumundan şüphelenilen araca dur ihtarında bulunuldu, şüpheli şahıs ihtara uymadı ve aracı görevli Polis Memuru G.A.’nın üzerine sürerek çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheli araç yakalandı. E.S.T. (27) ile K.D (28) A.A. (31) ve Ü.M. (38) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.D (28) A.A. (31) ve Ü.M. (38) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.S.T.’ye alkolmetre cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda 1,73 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 68 bin 466 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. E.S.T. “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis memuru G.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi sonrası taburcu edildiği ve 5 gün iş göremez raporu düzenlendiği bildirildi.