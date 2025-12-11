Polise çarpıp kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Kayseri’de trafik ekiplerince Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada M.A.A. (24) dur ihtarına uydu ancak gerekli kontroller gerçekleştirilirken görevli polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınan sürücü, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli sürücünün alkolmetre ölçümünde 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uyuşturucu test kitinde ise herhangi bir maddeye rastlanmadı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; Dur ihtarına uymamak, makas atmak, ters yönde seyir etmek, tehlikeli şerit değiştirmek, alkollü araç kullanmak, alkol ölçümünü reddetmek gibi maddelerden toplam 97 bin 39 lira ceza uygulandı. Ayrıca “Sürücü belgesiz araç kullanmak”tan 18 bin 677 lira ek ceza kesildi ve araç trafikten men edildi.

Olayda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.