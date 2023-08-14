Polisin ağır yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kıraathane saldırısında olaya müdahale eden polis memuru ile birlikte 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • 14.08.2023 22:30
  • Güncelleme: 14.08.2023 23:54
Polisin ağır yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kıraathane saldırısında olaya müdahale eden polis memuru ile birlikte 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta dün meydana gelen olayda, bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tüfeğin kullanıldığı olaya müdahale etmek için gelen polis memuru M.A. göğsünden vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru M.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, diğer yaralanan M.C. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada, silahı ateşleyen A.T. ile birlikte M.T., C.T. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T, C.T. ve H.T. adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

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