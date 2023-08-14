Polisin ağır yaralandığı olayla ilgili 4 kişi adliyede

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kıraathane saldırısında olaya müdahale eden polis memuru ile birlikte 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta dün meydana gelen olayda, bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tüfeğin kullanıldığı olaya müdahale etmek için gelen polis memuru M.A. göğsünden vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru M.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, diğer yaralanan M.C. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada, silahı ateşleyen A.T., M.T., C.T. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.