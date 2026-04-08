  • Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin TL ceza

Kayseri'de, minibüs ile seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. 3.27 promil alkollü olan sürücüye toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde şüphe üzerine, K.A. idaresindeki 46 FP 645 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalama sonrası, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Niyazi Bahçecioğlu Caddesi'ne gelen sürücü K.A., aracını bırakarak, yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Polisin yaptığı kontrolde 3.27 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, 'dur ihtarına uymamak', ‘alkollü araç kullanma', ‘sürücü belgesine el konulduğu halde  araç kullanmak' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 450 bin TL ceza uygulandı. K.A.'nın 3 ay önce ehliyetine 'alkollü araç kullanma' suçundan el konulduğu öğrenilirken, ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzatıldı. Minibüs ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. 
 

Haber Merkezi

Niğde'de Kızılay Kan Alma Birimi Hizmete Açıldı
Vali Gökmen Çiçek: Her mahallede olmaya doğru gidiyoruz
Yahyalı'da 'Filistin'i Unutma' etkinliği
Kayseri Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
Kayseri'de Mimar Sinan Haftası'na Özel Konferans: "Bir Yönetim Modeli Olarak Mimar Sinan"
Amerikalı İki Seyyah'ın Kayseri Notları Şehir Kültür'de
