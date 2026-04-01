Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 430 bin TL ceza
Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü M.G., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye toplam 430 bin TL para cezası uygulandı.
Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında trafik uygulaması yapan polis, M.G. idaresindeki otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ekiplerin yaklaşık 15 dakika süren kovalamacası sonucu sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ‘dur’ ihtarına uymamak, alkolmetreyi üflememek, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 430 bin TL para cezası uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
(RHA)