Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polisin lastiklerine ateş ederek durdurduğu aracın sürücü ehliyetsiz çıktı.

Kocasinan İlçesi Yunusemre Mahallesinde İ.S.T.’nin kullandığı içerisinde Y.C.K. isimli şahsın da bulunduğu otomobil polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan otomobili durdurmak için çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Otomobil polis ekipleri tarafından tekerlerine ateş edilerek Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde durduruldu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen ile aracın sürücüsü İ.S.T. ile yanındaki Y.C.K. gözaltına alındı. 
KAÇAN ŞAHIS 3 MADDİ HASARLI KAZAYA NEDEN OLDU
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan İ.S.T. polis ve sivil araçlarının karıştığı 3 kazaya neden oldu.

