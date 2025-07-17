Polisin şehit olduğu olayla ilgili açılan davada karar çıktı

Olay, 24 Şubat 2025 tarihinde Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu ticareti şüphesiyle A.Ö.’nün kullandığı ve içinde M.C.K.’nın bulunduğu otomobil takibe alındı. Aracın alınması için yapılan çalışma sırasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinden polis memuru İbrahim Birol kalp krizi sonucu şehit oldu.

Olayla ilgili M.C.K., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçlamasıyla yakalanan ve tutuklanan M.C.K. bugün hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık M.C.K. ile avukatının katıldığı duruşmada aracın sürücüsü A.Ö. de tanık olarak dinlendi.

SANIK M.C.K.: UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMADIM

Mahkemede konuşan M.C.K., “Ben imza atmak için Argıncık karakoluna gidecektim. Arkadaşım A.Ö. ile karşılaştım. Fuzuli Caddesindeyken polis çevirmesi vardı. Aracın sürücüsü A.Ö. panikledi, kaçmaya başladı. Araçta bitkisel çay vardı. O da araç sürücüsünün. Paspasta bulunan 0.15 gram madde bana ait değildir. Evimde arama yapıldı. Uyuşturucu madde bulunmadı. Üzerimde uyuşturucu bulunmadı. Karakola imza atmaya gidiyorum üzerimde uyuşturucu bulundurur muyum? Çocuğumun annesi olan eski eşim şimdi hem uyuşturucu ticareti hem de kasten yaralamadan cezaevinde kalıyor. O polis muhbiriydi. Özellikle onun tanıdığı bir polis memuru beni çok zorladı” dedi.

Tanık olarak dinlenen olay günü aracın sürücüsü A.Ö. ise, “Önümüzü kesen polisler rozet göstermedi. Ben panik atak hastasıyım. O nedenle kaçıp evime gittim. Paspas üzerinde bulunan uyuşturucudan haberim yok. Ben küçüklüğümden beri polisten korkarım. M.C.K. bana polis ten kaçmam için telkinde bulunmadı. Geçmişte M.C.K. ile uyuşturucu kullanırdık onu da Battalaltı’ndan alırdık” diye belirtti.

Mahkeme heyeti ara verdikten sonra oy çokluğu ile sanık M.C.K.’nın beraatına ve tahliyesine karar verdi.