Polisin yaralandığı olayda 1 tutuklama

Olay, Pazar günü saat 19:00 sularında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde (Eski Sanayi) meydana gelmişti. Kayseri'de iddiaya göre A.T. ve M.T. kardeşler Mehmet C. ile Mustafa C. kardeşlerin bulunduğu kahvehaneye geldi ve iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine kahvehaneye gelen polis memuru M.A. silahlı kavganın arasında kalırken A.T.’nin kullandığı av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanmıştı ve yaralılardan Mustafa C. ile polis memuru M.A. olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan A.T.’nin kardeşi M.T., yapılan araştırmalar sonucunda dün yakalanmıştı.

Olayın ardından adliyeye sevk edilen polisi yaralayan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, azmettiricisi M.T., C.T. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.