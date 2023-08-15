Polisin yaralandığı olayda 1 tutuklama

 Kayseri Eski Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kahvehanede çıkan kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru M.A.'yi yaralayan A.T. tutuklandı. 

PAYLAŞ
  • 15.08.2023 15:24
  • Güncelleme: 15.08.2023 15:24
Polisin yaralandığı olayda 1 tutuklama

Olay, Pazar günü saat 19:00 sularında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde (Eski Sanayi) meydana gelmişti. Kayseri'de iddiaya göre A.T. ve M.T. kardeşler Mehmet C. ile Mustafa C. kardeşlerin bulunduğu kahvehaneye geldi ve iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 
İhbar üzerine kahvehaneye gelen polis memuru M.A. silahlı kavganın arasında kalırken A.T.’nin kullandığı av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanmıştı ve yaralılardan Mustafa C. ile polis memuru M.A. olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan A.T.’nin kardeşi M.T., yapılan araştırmalar sonucunda dün yakalanmıştı. 
Olayın ardından adliyeye sevk edilen polisi yaralayan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, azmettiricisi M.T., C.T. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Polisin yaralandığı olayda 1 tutuklama

Polisin yaralandığı olayda 1 tutuklama

Hulusi Akar'dan Mevlana Meydanı'na tam not

Hulusi Akar'dan Mevlana Meydanı'na tam not

Başkan Büyükkılıç'tan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırına davet

Başkan Büyükkılıç'tan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırına davet

Çocuklar bu AVM'yi sevdi

Çocuklar bu AVM'yi sevdi

Berber fiyatlarına zam

Berber fiyatlarına zam

Depremlerde ağır hasar alan 10 katlı binanın yıkımına başlandı

Depremlerde ağır hasar alan 10 katlı binanın yıkımına başlandı

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Melikgazi Belediyesi'nin yaz kurslarına büyük ilgi

Melikgazi Belediyesi'nin yaz kurslarına büyük ilgi

DAHA FAZLA
Tarihi Surlarda yine bir intihar şovu

Tarihi Surlarda yine bir intihar şovu

Zehir tacirleri uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakayı ele verdi

Zehir tacirleri uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakayı ele verdi

Karabörk'ten 'uyuşturucu' mesajı: 'Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız'

Karabörk'ten 'uyuşturucu' mesajı: 'Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız'

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı