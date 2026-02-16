Polisin yaralandığı operasyonun detayları belli oldu

Kayseri’de 13 Şubat 2026 tarihinde saat 05.00 sıralarında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından Özel Harekat Polislerinin de yer aldığı 20 ekip 210 personel ile şüphelilerin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Özel Harekat Polisi Komiser Erol Bilen Kaplan’da yaralanmıştı. Edinilen bilgiye göre operasyon çerçevesinde A.Ş.’nin evine gelen emniyet görevlileri ‘polis’ diye seslenip kapıyı 13 kez çaldıktan sonra kapının açılmasını bekledi. Kapı açılmayınca polis kapıya koç başı ile vurdu. Daha sonra A.Ş. eşi ve 2 çocuğunu duvarın arkasına sakladıktan sonra kapıya doğru silahı ile 2 el ateş etti. Mermilerin biri özel harekat polislerinin kalkanına denk gelirken diğer mermi ise kalkandan sekerek Özel Harekat Polisi Erol Bilen Kaplan’ı bacağından yaraladı. Polis ekipleri yaralı Bilen’in tahliyesi için 8 el ateş etti.

Yaralı polis ambulans ile hastaneye kaldırılırken, koçbaşı yardımı ile eve girildi.