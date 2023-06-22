Polisler adım adım takip etti, hırsızları kıskıvrak yakaladı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çok sayıda hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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  • 22.06.2023 15:46
  • Güncelleme: 22.06.2023 15:59
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Polisler adım adım takip etti, hırsızları kıskıvrak yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çok sayıda hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas Yukarı Mahalle bölgesinde çok sayıda adreste meydana gelen inşaattan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera araştırması sonucunda olayları gerçekleştiren aracın plakası tespit edildi. Tespit edilen aracın içinde bulunan ve suç eşyasını satın alan toplamda 5 şüpheli, kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şahıslardan M.A.’nın üzerinde yapılan aramada 9,17 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yapılan GBT sorgulamasında Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesince "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca F.D.’nin yapılan GBT sorgulamasında Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince "hırsızlık" suçundan arandığı da tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen F.D. ve M.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan şahısların inşaatlara girerek demirleri çaldığı görüntüler ve araçtan demiri indirdikleri görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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