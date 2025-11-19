  • Haberler
İçişleri bakanı Ali Yerlikaya 2026 yılında polislere ikinci şark görevi zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Polislere ikinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, 81 İlde Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda polislerin şark görevi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya: “İlk defa açıklıyorum: 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi, yani bakanlığımızın 3 kolluğunda aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

