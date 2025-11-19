Polislere ikinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, 81 İlde Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda polislerin şark görevi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya: “İlk defa açıklıyorum: 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi, yani bakanlığımızın 3 kolluğunda aynı görevi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.