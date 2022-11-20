Polisleri bıçaklayan saldırgan hayatını kaybetti

Kayseri'de psikolojik sorunları olan bir kişi, sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca takviyeye gelen polis ekiplerine bıçakla saldırdı. 1 bekçi ve 3 polis bıçakla yaralanırken, saldırgan şahıs ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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  • 20.11.2022 11:17
  • Güncelleme: 20.11.2022 12:16
Polisleri bıçaklayan saldırgan hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de psikolojik sorunları olan bir kişi, sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca takviyeye gelen polis ekiplerine bıçakla saldırdı. 1 bekçi ve 3 polis bıçakla yaralanırken, saldırgan şahıs ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak üzerinde psikolojik bozukluğu olan İsmail T. için ailesi ambulans istedi. İddiaya göre İsmail T., adrese gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İsmail T. sağlık ekiplerine yardım için gelen bekçi Fatih D., polis memurları T.A., M.A. ve A.K.’yi bıçakladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vurularak etkisiz hale getirilen şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri ise yaralı personelleri ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İsmail T. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

Kayseri Gündem
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